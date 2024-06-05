Hamam böceklerini ters döndürecek taktik!
Havaların sıcaklaşmasıyla beraber herkesin kabusu hamam böcekleri evlerde sık sık görülüyor. Hatta hamam böcekleri girdikleri evlerde yavrulayarak sayılarını arttırabilirler.
Pek çok kişi 'evde hamam böceği nasıl yok edilir?' sorusuna profesyonel yardım almayı düşünürken aslında evde basit ve doğal çözümlerle hamam böceklerini yok etmek mümkün. İşte hamam böceklerinden kurtulmanın en etkili ve doğal yolları...
KARANLIK VE NEMLİ ORTAMLARI SEVERLER
Hamam böcekleri, karanlık ve nemli ortamları sever. Mutfak ve banyo gibi suyun bol olduğu ortamlarda görülebilme olasılıkları daha yüksektir.
HAMAM BÖCEKLERİ BU YÜZDEN EVLERE GELİYOR
Ayrıca haşerelerin evlerde görülmesine neden olabilecek bazı sebepler şunlardır:
· Beklemiş bulaşıklar ve çöpler, haşerelerin hızlı bir şekilde evlere yerleşmesine neden olabilir.
· Evinize dışarıdan gelen koliler hamam böceklerinin girmesine sebep olabilir.
· Bacalardan, mutfak ve banyoda oluşmuş olan çatlaklardan, kapı ya da camlardan ve borulardan gelebilirler.
KURTULMANIZI SAĞLAYACAK BASİT TÜYOLAR
Hamam böceklerini evden uzaklaştırmak için birçok kimyasal kovucular mevcut olsa da, en etkili ve sağlıklı olanı doğal yöntemlerdir. İşte hamam böceklerini evinizden kovan basit tüyolar...
SOĞAN VE KARBONAT İKİLİSİ
· Bir soğan rendeleyerek, bir yemek kaşığı karbonat ile karıştırın.
Akabinde haşerelerin gelebileceği noktaları tespit edilerek oralara sürün. Bu taktik sayesinde hamam böceklerinden kurtulmak mümkün olabilir.
BÖCEK KAVUCU LİMON KABUĞU
· Doğal hamam böceği kovucu olarak bilinen limon kabuğu, böcekleri evinizden uzak tutmada oldukça etkilidir.
Limon kabuğunda bulunan limonen adlı bileşik, böcekler için rahatsız edici ve caydırıcı bir etki yaratır. Bu sayede hamam böceklerinden kurtulabilirsiniz
NEMLİ ORTAMLARDAN SAKININ
· Hamam böceklerinin tekrar gelmesini önleyebilmek için suyun sıklıkla kullanıldığı banyo ve mutfak gibi alanları kuru tutmaya özen göstermenizi tavsiye ederiz.
Nitekim o böceklerden kurtulsanız da nemli ortamlarda tekrardan görülme ihtimalleri var.