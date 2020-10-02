Hakkari'de 41 noktada EBA destek noktası kuruldu

"Öğrencilerimiz bu merkezlerde EBA canlı derslere katılıp ödev, ders notu ve etkinliklere ulaşarak çalışma yapabiliyor. Oluşturduğumuz merkezlerde toplam 650 bilgisayar bulunuyor ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında aynı anda 650 öğrencimize hizmet verilebiliyor. EBA Destek Noktası olarak belirlenen noktalarımızın hepsinde yeterli hızda internet bağlantısı mevcut. Öğrencilerin sorun yaşamadan derslere katılması için öğretmenlerimiz nöbet usulüne göre yardımcı oluyor. Kent genelinde gezici EBA Destek Noktası kapsamında mobil araçlarımız öğrencilerimizin hizmetine sunulmak üzere hazırlanıyor. Tüm okullarımızda bulunan etkileşimli tahtaların da öğrencilerimizin hizmetine sunulması yönündeki çalışmalarımız devam ediyor."