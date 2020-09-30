Ankara'da cami avlusundaki yangın panik yarattı

Altındağ ilçesi Ulus semtinde tarihi Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusunda yer alan bir kafede saat 02.43'te yangın çıktı. Yangın alarmının devreye girmesi üzerine güvenlik görevlileri yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. Ancak, mutfak kısmında başlayan alevler, dakikalar içinde çatıyı tutuşturdu.