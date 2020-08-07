Kapıkule'de PCR testi yoğunluğu! Önemli uyarı geldi

Oysaki memleketlerinde, sabah yola çıkmadan bu test verilirse hiç beklemeden transit olarak geçebilecekler çünkü E- nabız sistemine sonuçları düşecek bu süre içerisinde" diye konuştu.

Kapıkule'de 24 saat test alındığını söyleyen Yıldırım, "Burada en büyük sıkıntı bize süzülmeden, yani diğer illerde test yapılmadan gelinirse birikme çok artacak ve hem test sonuçlarının çıkması, hem de kişilerin yurt dışına çıkışı gecikecek. En büyük problem bu. Buraya ne kadar az yaptırmak için başvuru olursa, Kapıkule'den geçiş o kadar hızlı olacak ve kendi yaşadıkları ülkelere de o kadar hızlı varacaklar.