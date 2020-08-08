Güneş enerji sistemi ayda 14 bin TL, sezonda 50 bin TL tasarruf ettiriyor

Diğer bir kuyum, orada da 70 dekarlık bir patatesimiz var. Güneş enerji sistemi olmayan bu kuyuma 16 bin 495 TL fatura gelmiştir. Bir sezonda 4 ya da 5 ay sulama yapıyoruz. En düşükten hesap edersek sezonda 50 bin TL karımız oluyor. Bu şekilde 4 ya da 5 yılda sistem kendini amorti ediyor. Panellere 25 yıl garanti veriyorlar. Kalan 21 yılda sistem size çalışıyor. Bundan sonra elektriğimiz bedava olduğu için ikinci ürüne de geçiyoruz" dedi.