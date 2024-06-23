Günde 7 saatten az uyuyorsanız tehlikedesiniz!
Günde kaç saat uyuyorsunuz? Zamanımızın büyük bir çoğunluğu uyanık geçiyor hatta bazı günler uykuya çok vakit ayıramıyoruz.
Peki ya az uyumanın zararlarını biliyor muydunuz?
Uzmanlara göre sağlıklı bir bağışıklığa sahip olmak için 7 saat uyku şart değil.
Ama yapılan araştırmalara göre yeterli uyku alamayanlarda riskler çoğalıyor. Örneğin diyabet...
İşte 7 saatten az uyku uyursanız olacaklar...
Yaklaşık 250.000 Birleşik Krallık vatandaşından elde edilen veriler, gecede 3 ila 4 saat uyuyan kişilerin, yedi veya daha fazla saat uyuyanlarla karşılaştırıldığında Tip 2 diyabete yakalanma riskinin %41 daha yüksek olabileceğini gösterdi.
Araştırmacılar, bulguları doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi ancak çalışmalarının, sağlıklı beslenmenin tek başına kronik uyku yoksunluğunu telafi edemeyeceğini öne sürdüğünü de ekledi.
Birleşik Krallık'ta 4.4 milyondan fazla kişinin tip 2 diyabetle yaşadığı ve yaklaşık 13.6 milyon kişinin bu duruma yakalanma riskinin yüksek olduğu tahmin ediliyor.
Tip 2 diyabet vücudun şekeri işleme yeteneğini etkiler, insülin emilimini engeller ve yüksek kan şekeri seviyelerine neden olur.
Zamanla özellikle sinirlerde ve kan damarlarında ciddi hasara neden olabilir.
Uyku süresinin uzatılmasıyla ilgili çalışmalar, bireylerin daha az şeker ve daha az kalori tüketme eğiliminde olduğunu, bunun da muhtemelen daha uzun vadeli metabolik sağlığa katkıda bulunduğunu gösterdi.