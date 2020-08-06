Gülistan'ı su altı arama çalışmaları 215'inci günde tekrar başlatıldı

VALİLİK: 68 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Sarısaltuk Viyadüğü'ne gelen Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, ekiplerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Valilikten yapılan açıklamada ise barajın tahliyesinin, suyun düşürülebileceği minimum seviyeye kadar gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, su seviyesi minimuma düşürülen Uzunçayır Barajı'nda, AFAD koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD il müdürlüklerinden oluşan 68 su altı ve su üstü personeli tarafından, su altı arama cihazları da kullanılarak yaklaşık 3 kilometrelik bir alanda eş zamanlı su altı arama çalışmasına başlandığı ifade edildi.