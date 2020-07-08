Altın rekor tazeledi
Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Temmuz 2020 anlık ve güncel gram altın alış fiyatı 395,1 lira seviyesinde. Çeyrek altında ise 649,1 lira seviyesinde işlem görüyor.
Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak gördüğü altında fiyatlar normalleşme adımlarına rağmen yükseliyor.
Ancak ABD'de artan vaka sayısı endişeleri artırınca altın da rekor tazeledi.
Ons altında 1.800 Dolar seviyesinin aşılmasına sadece birkaç Dolar kaldı.
Altının onsu 1.797 Dolar ile Kasım 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Bu gram altın fiyatlarına da yansıdı.
Dolar/TL'de üç haftadır 6,86-6,84 bandında yatay hareketin sürmesine karşın ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatını rekor düzeye çekti.
8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bu sabah yeniden bu seviyeye çıkarak rekor tazeledi.