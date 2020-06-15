Riskler altını beslemeye devam edebilir!

Aslında altın için riskler sürüyor ve bu durum altının kendisini beslemesini desteklemeye devam edebilir. Dolayısıyla altında geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Çin’de 13 Nisan tarihinden bu yana en yüksek günlük artışın son 24 saat içerisinde gerçekleşmesi, salgında ikinci dalga endişesini daha da tetiklemiş durumda. Zaten piyasalar son dönemde bu endişe ile fiyatlanıyordu ve Çin’deki bu sonuç buna daha da neden olmuş durumda.