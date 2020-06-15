Riskler altını beslemeye devam edebilir!
Gram altın fiyatları şu dakikalarda 378 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1734 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1722 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ, “Salgında ikinci dalga endişesini daha da tetiklemiş durumda. Zaten piyasalar son dönemde bu endişe ile fiyatlanıyordu ve Çin’deki bu sonuç buna daha da neden olmuş durumda” dedi.
Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 382 liradan tamamlarken; yeni haftaya 379 liradan başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 376.91 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 380.71 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 11.22 itibarıyla yüzde 0.30 oranında düşüşle 378.27 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 477 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1734 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.44 oranında düşüşle 1722 dolardan işlem gördü.
RİSKLER ALTINI BESLEMEYE DEVAM EDEBİLİR
Ons altın geçtiğimiz hafta 1745 dolar direncini aşmakta zorlandı ve haftayı 1730 dolar direncinde tamamladı. Yeni hafta açılışında da 1730 dolar çevresinde ve hatta altına doğru gevşeme isteği içerisinde.
Aslında altın için riskler sürüyor ve bu durum altının kendisini beslemesini desteklemeye devam edebilir. Dolayısıyla altında geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Çin’de 13 Nisan tarihinden bu yana en yüksek günlük artışın son 24 saat içerisinde gerçekleşmesi, salgında ikinci dalga endişesini daha da tetiklemiş durumda. Zaten piyasalar son dönemde bu endişe ile fiyatlanıyordu ve Çin’deki bu sonuç buna daha da neden olmuş durumda.
Şimdilik panik havası yok, ancak bu hafta başta Çin olmak üzere diğer ülkelerdeki vaka sayıları yakın takip edilmeli. Bugün için takvim sakin olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı.
Teknik olarak, ons altında 22 günlük ortalama 1724 dolar seviyesinden geçiyor. Yukarıda 1745 dolar önemli bir direnç alanı bu direnç aşılamadığı sürece yükselişinde zorlanabilir. Belirttiğimiz direnç aşılırsa kazançlarını 1765 dolar seviyesine doğru devam ettirebilir.
Geri çekilmelerde ise 1724 dolar desteğinin altında kapanışlar altını 1705 dolar seviyesine doğru uzamasına neden olabilir. Gram altın yatırımcıları mevcutta pozisyonlarını korumaya devam edebilirler. İlave alım yapmak isterlerse geri çekilmeler değerlendirilebilir.
Teknikte gram altın için 50 günlük ortalama 378 TL’den geçiyor. Burası direnç konumunda bu direncin aşılması 380 TL’ye yükselmesini destekleyebilir. Ancak gram altının 380 TL’nin üzerinde kalabilmesi için ons altının da yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolar/TL bu aralar yatay ve temkinli kaldığı için gram altın ons altın hareketiyle şekilleniyor.
(Hürriyet)