Görenler Kenan Işık zannetti!
Kim Milyoner Olmak İster programının efsane sunucusu Kenan Işık, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı yoğun bakıma alınmıştı.
9 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya girdi. O tarihten bu yana komada olan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kenan Işık'ın son durumu sevenleri tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.
Kenan Işık'ın hayatında dikkat çeken bir nokta daha var. O da kendisine tıpa tıp benzeyen kardeşi...
İşte Kenan Işık'a benzerliğiyle dikkat çeken o isim...
İşte kardeşlerine benzeyen diğer ünlüler...