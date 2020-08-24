Göltürkbükü'nde sosyetik mekanda tekme tokat maske kavgası

Bodrum’un Göltürkbükü Mahallesi'nde bulunan ünlü bir iletmede, maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü! işletmenin güvenlik görevlileri tarafından ayrıldı. Kavga, diğer müşteriler tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı...