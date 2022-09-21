Gezgin arıcı

Erdoğan, iklimi ve bitki örtüsünden dolayı tercih ettiği Kayseri'ye 20 yıldır aralıksız geldiğini belirterek, "Adana'da kalsam sadece Çukurova balı olur elimde. Kayseri'nin doğası daha güzeldir. Bin bir çeşit çiçekten daha kaliteli bal olur. Hem kazanmak hem de arıları güçlü tutmak için geziyoruz. Bahardan bahara götürdüğümüz için arılar hep formunu korur. Sonbahara kadar bu formunu korur ve verimi artar." dedi.