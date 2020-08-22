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AB'den Türkiye'nin doğalgaz rezervi keşfine ilk yorum: Ekonomiye önemli bir katkıda bulunacak
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Yürürlüğe girdi... 2. el telefon ve tablet satışlarında yeni dönem
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Çatalca'da görüntülenen iguana şaşkınlık yarattı
Uzun namlulu silahlarla hırsızlık ihbarı polisi alarma geçirdi
Belhan'da Galatasaray kararını açıkladı
Fatih'te iki grup arasında sahte belge kavgası: Biri ağır iki kişi yaralandı
Doğal gaz müjdesi sonrası sessizliğe bürünen Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den imalı gönderme
Meteoroloji duyurdu! İki bölgede sağanak!
İnsanlığın sonu mu gelecek? Usta pilotlar yapay zeka ile baş edemedi
Yemen ordusu: BAE destekli askerlere operasyon başlattık
Büyümenin önündeki engeller kalktı! Küresel güç olabiliriz!
BAE Akdeniz'de ateşle oynuyor: Girit'e F-16 savaş uçakları konuşlandırıyor
Türkiye'den Atina'ya sert tepki: Bize ders vermeye kalkmaları hadsizlik
“Devasa Keşif” dünya basınında: Türkiye için tarihi bir adım
Eşiyle tartıştı, çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayıp, öldü
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İzmir'de "piknik" ve "konaklama" yasağı!
Avustralya'da koronadan ölenlerin sayısı 485'e yükseldi
İşgalci İsrail Gazze'yi yine vurdu!
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları yapılıyor
Drift yapan sürücülere denetim!
'Vuhanlı yetkililer, koronavirüsü haftalarca Pekin yönetiminden gizledi' iddiası

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Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları yapılıyor