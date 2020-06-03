Gençler ve çocuklar yeniden sokağa çıktı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 14.00-20.00 saatleri arasında kaldırılan 18 yaş altı çocuklar ve gençler, bir kez daha dışarıda olmanın keyfini çıkardı.
Kovid-19 salgınıyla mücadelede kapsamında yürütülen normalleşme sürecinde, daha önce 0-14 ile 15-20 yaş gruplarına ayrı günlerde uygulanan sokak serbestliği, 18 yaş altına çarşamba ve cuma günlerinde, 14.00-20.00 saatleri arasında olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Saat 14.00'ten itibaren aileleriyle birlikte parklara gelen çocuklar, oyun alanlarında vakit geçirdi.
Dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar çimenlerde oturdu, oyuncaklarıyla oynadı.
Sokak serbestliğini daha önceki uygulamayla karıştıran bazı vatandaşlar da saat 11.00'den sonra çocuklarını parklara çıkarmaya başladı.