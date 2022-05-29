Gençler Ayasofya'da sabah namazında buluştu

Erbaş, şöyle konuştu:

"Kur'an'ın nuruyla, bu Kur'an ki zaten gönülleri fethetmek için gönderildi. 'Bu kitabı insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye sana gönderdik Ey Habibim' Rabbimiz öyle buyurdu ve Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi olan Kur'an'da insanları karanlıklardan aydınlığa çıkardı. Medine'ye saldıran müşriklere karşı hem şehri hem Peygamberimizi korumak için Bedir'de gençler Efendimizin yanında yer aldı. Gençlerin Uhud ve Hendek savaşlarında da Hz. Muhammed'in yanında yer aldı. Hendek'te hem şehri hem İslam'ı, Müslümanları korumak için gençler yer aldı. Sonra bir hadisi şerif duydular Peygamber Efendimizden. 'Konstantiniyye mutlaka feth olunacaktır, onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden asker ordu, ne güzel askerdir ne güzel ordudur.' Bu hadisi şerifi duyan müminler yerinde durabilir mi? Yaşı ilerlemiş ama gönlü genç olan Ebu Eyüp El Ensari, yanında gençlerle yola çıktı. İstanbul'a kadar geldi. Yüzlerce sahabi buralarda şehit oldu. Bu şehri fethetmek, İslam'a kazandırmak için, Müslümanlaştırmak için."