El Nino gidiyor La Nina geliyor!
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)'nden çarpıcı bir açıklama geldi. Raporda; küresel sıcaklıkların artmasına neden olan "El Nino" hava olayının sona erme belirtileri gösterdiğini ve yıl sonuna doğru gezegeni serin tutan "La Nina" hava koşullarına geri dönüşün muhtemel olduğunu belirtildi.
Peki kavurucu sıcaklar ne zaman sona erecek? El Nino bitiyor mu? La Nina ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Türkiye'nin dört bir yerinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Termometreler birçok şehirde 40 dereceye kadar ilerledi.
Sıcak havaların Çarşamba gününe kadar devam edeceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde ise bazı bölgelerde sağanak yağışın etkili olacağı bilgisini duyurdu.
'LA NİNA' GELİYOR
Dünya Meteoroloji Örgütü, küresel sıcaklıkların artmasına neden olan 'El Nino' hava olayının sona ereceğini ve yıl sonundan itibaren gezegeni serin tutan 'La Nina' hava koşullarının etkili olacağını açıkladı.
'LA NİNA' ÖNÜNE GEÇEMEDİ
WMO, yıl içerisinde temmuz-eylül döneminde 'La Nina'nın görülme olasılığını %60 olarak tahmin ettiklerini belirtti.
Raporda, son dokuz yılın kayıtlara geçen en sıcak dönem olduğunu vurguladı.
"HER AY SICAKLIK REKORU KIRILDI"
2020'den 2023'ün sonuna kadar etkili olan La Nina'nın soğutucu etkisinin de bu durumun önüne geçemeyeceğini belirten WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı ve 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu" dedi.
'EL NİNO' SONA ERDİ
'El Nino' etkisinin sona ermesinin, 'uzun vadeli iklim değişikliğinde bir duraklama' olmadığını belirten Barrett, gezegenin ısıyı hapseden sera gazları nedeniyle ısınmayı sürdüreceğini söyledi.
'EL NİNO' NEDİR?
El Nino, Pasifik Okyanusu'nun sularının, orta ve doğu kısmındaki ekvator bölgesinde alışılmadık derecede ısınmasından kaynaklanıyor.
El Nino, bazı yerlerde aşırı kuraklık ve büyük su sıkıntısı yaratırken dünyanın başka yörelerinde aşırı yağışlara ve sellere neden oluyor.
'LA NİNA' NEDİR?
La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava olayı.
Bir La Nina dönemi boyunca, kış sıcaklıkları Güney'de normalden daha sıcak, Kuzey'deyse normalden daha soğuk olur.