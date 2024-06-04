El Nino gidiyor La Nina geliyor!

"HER AY SICAKLIK REKORU KIRILDI"





2020'den 2023'ün sonuna kadar etkili olan La Nina'nın soğutucu etkisinin de bu durumun önüne geçemeyeceğini belirten WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı ve 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu" dedi.