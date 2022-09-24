Geleneksel motiflere hayat veriyor

"Hacer ablanın bu alandaki tecrübelerinden faydalanıyoruz. Yıllarca bu işi yapmasından dolayı bize çok fazla ön ayak oluyor. Ailesinden öğrenerek bu mesleği inşa eden nadir insanlardan biri Hacer abla. Bu yönden de oldukça mutluyuz. O çalışmayı çok seviyor, halı dokumayı çok seviyor. O yüzden biz şanslı hissediyoruz açıkçası."