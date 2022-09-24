Geleneksel motiflere hayat veriyor

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"Şahin" merkez bankalarıyla çalkalanan küresel piyasalar gelecek hafta verilerle yön bulacak
Tenisin efsanesi Federer son maçının ardından kortlara veda etti
İstanbul ile Ankara arasındaki tarihi kervan yolunun izi sürülecek
'Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde TRT'nin 7 filmi yarışacak
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KPSS sabah oturumu sona erdi
ASELSAN'ın "elektronik gözü" Güney Afrika helikopteriyle birlikte tanıtıldı
Elektrik-elektronik sektöründen 8 ayda 9,6 milyar dolarlık ihracat
MEB "özel öğrenciler" için özel program hazırladı
Bozcaada ve Marmara Denizi'nin mercanları araştırılıyor
Bakan Akar'dan sert tepki: Yüzme bilmek işlerine çok yarayacak
Miçotakis'ten Türkçe paylaşım: Biz düşman değiliz
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