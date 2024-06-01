Gebelik stresi erkeğe de zarar

KIZ VE ERKEK ÇOCUK FARKI





Hamilelik sırasında yaşanan stresin bebekler üzerinde etkileri olduğu kanıtlanabilir bir gerçek. Stresin anne adaylarında düşük yapma ihtimalini artırabileceği gibi doğum sonrasında da bebek üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği biliniyor. Ancak bu etkiler kız ve erkek çocuklarda farklı sonuçlanabilir.