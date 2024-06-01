Gebelik stresi erkeğe de zarar
Gebelik stresi sadece kadına değil erkeğe de zarar... Hamilelik sırasında anne adayının yaşayacağı stres bebek için iyi sonuçlar getirmeyeceği bilimsel bir gerçek. Peki hamilelik stresi erkeğe nasıl zarar veriyor? İşte detaylar...
KIZ VE ERKEK ÇOCUK FARKI
Hamilelik sırasında yaşanan stresin bebekler üzerinde etkileri olduğu kanıtlanabilir bir gerçek. Stresin anne adaylarında düşük yapma ihtimalini artırabileceği gibi doğum sonrasında da bebek üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği biliniyor. Ancak bu etkiler kız ve erkek çocuklarda farklı sonuçlanabilir.
ANNE ADAYININ YAŞAYACAĞI STRES...
Gebelik sırasında anne adayının yaşadığı stres, doğan çocuğun ileriki yaşlarında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu veya depresyon yaşama riskini artırabileceği öne sürülüyor.
Bilim insanlarının yeni çalışmadaysa fetüsün gelişimi için gerekli olan stres hormonu kortizolun kız ve erkek çocuklarını nasıl etkilediği incelendi.
ERKEK ÇOCUKLARINI ETKİLİYOR
Sonuçlar hamileliğin son dönemindeki stresin erkek çocuğun IQ'sunu etkileyebildiğini gösterdi. Ayrıca bu durumun kız çocuklarında tersine IQ puanlarını artırabileceği belirtildi.