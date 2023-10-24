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Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
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Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdüler

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