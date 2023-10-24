Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdüler

Hollandalı Willemijn van Woensel, öldürülen çocukların görüntülerinin kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Çok acı verici ve çok üzücü. Çok acımasızca. Ben de bir anneyim. Bir süredir takip ediyorum ve uluslararası toplumun neden hiçbir zaman iyi bir çözüm bulamadığını anlamıyorum. Bu çok üzücü ve bunun için utanıyorum." diye konuştu.