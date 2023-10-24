Gazze'de bir günde 400 yeri vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu son bir gün içerisinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 400 yeri vurduğunu duyurdu.
Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan yükselen çağrılara rağmen İsrail güçleri, ayrım yapmadan Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki farklı mahallelerde bulunan 400 yerin vurulduğu bildirildi.
Açıklamada, vurulan yerlerin "Hamas hedefleri" olduğu iddia edilirken, aralarında bebeklerin de bulunduğu sivil ölümlerine değinilmedi.
İsrail ordusu, açıklamasında hedeflerden birinin cami olduğuna da yer verdi.
Gazze'de İsrail saldırıları sonucu bir gecede 110 Filistinli hayatını kaybetti
El-Aksa Kanalı Telegram sayfasında verilen habere göre, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu bir gecede aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 110 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, savaşın 18'inci gününe girerken, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine gece boyunca yoğun hava saldırıları düzenledi.
Aksa Kanalı'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Rafah kentlerindeki sivil yerleşim bölgelerine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye ulaştı. Saldırılarda onlarca yaralının olduğu aktarıldı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından naklettiği haberde, Han Yunus'taki saldırıda, aralarında çocukların da olduğu en az 23 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı belirtildi. Enkaz altında hala çok sayıda kişi olduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Refah kentindeki saldırılarda ise en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi.
Iraklı Şii milislerin, ABD'nin Suriye'deki üslerine İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi
İsrail ile çatışma halindeki Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, "Irak'taki müttefiklerinin" ABD üslerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında, yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, ABD'nin Suriye'de yer alan 2 üssü "Şeddadi" ve "El-Amara Kuyusu"nun İHA'larla vurulduğu kaydedildi.
Lübnan'daki Hizbullah, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a yönelik düzenlediği saldırıda "tarafsız" olmadıklarını ve Filistinli gruplara destek verdiklerini duyurmuştu.
Ardından Hizbullah ve İsrail ordusu arasında Lübnan'ın güney sınırında karşılıklı çatışmalar başlamıştı.
Bu gelişmelere eş zamanlı olarak İran destekli Iraklı Şii milisler de Hizbullah ve Hamas'ın yanında yer aldıklarını, ABD'nin savaşa müdahil olması halinde Irak ve Suriye'deki hedeflerinin vurulacağı tehdidinde bulunmuştu.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.
Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.