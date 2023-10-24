Gazze'de bir günde 400 yeri vurduğunu duyurdu

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından naklettiği haberde, Han Yunus'taki saldırıda, aralarında çocukların da olduğu en az 23 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı belirtildi. Enkaz altında hala çok sayıda kişi olduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.