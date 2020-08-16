Gazze-İsrail sınırında 2 Filistinli yaralandı

Gazze'de onlarca Filistinli gencin 10 aylık bir aradan sonra İsrail sınırında yeniden başladığı gece gösterilerinde 2 kişi yaralandı. Kendilerine "gece kargaşa timi" adını veren Filistinli gençler, Gazze'nin doğu sınırında araç lastiği yaktı ve sınırdaki tellerin olduğu alana ses bombası attı.