Orman yangınına kaymakam ve vatandaşlar da müdahale etti

Yangın söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Gaziantep Orman İşletmeleri Bölge Müdürü Köksal Kaya, "Sabah saatlerinde Dülük Baba ormanlarında bir yangın başladı. Yangın ihbarını alır almaz ekiplerimiz olaya 6 arazöz, bir adet dözer ve 20 araçla müdahale etti ve kısa sürede yangını kontrol altına aldık. Şuanda da soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın örtü yangını şeklinde başlamış ve büyük ağaçlar bu yangından çok zarar görmedi. Biz de ekip olarak kısa sürede kontrol altına aldık. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da bize çok yardım etti. Yangınlar konusunda vatandaşlarımızın duyarlı ve dikkatli olması lazım. Çıkış sebebine yönelik araştırmalar da devam ediyor ama büyük ihtimalle ot yangınından buraya sıçrama ihtimali var" diye konuştu.