İstanbul Havalimanı Metrosu merakla bekleniyordu! İlk tren raylara indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm kesimleri tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı’na ulaşım altyapısını en iyi şekilde kurduklarını belirterek, 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu inşasında da önemli bir aşamaya geldiklerini bildirdi. 9 istasyondan oluşan dev projenin 7 gün 24 saat üç vardiya esasına dayalı olarak inşa edildiğini belirten Karaismailoğlu, iki yıl gibi kısa bir sürede büyük yol aldıklarını anlattı.