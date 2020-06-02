Normal hayata dönüşün ikinci aşaması başladı

Ülke genelinde park, bahçe ve plajlar halka açılırken turuncu bölgelerde bulunan parklarda maske kullanımı tavsiye ediliyor. Yine bu bölgelerde park ve bahçelerde insanların 10 kişiden fazla bir arada toplanması yasak. Yeşil bölgelerde bulunan lunapark, eğlence ve oyun parkları 5 bin kişi geçmemek kaydıyla hizmete açıldı. Turuncu bölgelerde ise parklar, eğlence ve oyun parklarının açılışı ise 22 Haziran sonrasına bırakıldı. Dünyaca ünlü eğlence Merkezi Paris’teki Disneyland ise kapalı kalmaya devam edecek.