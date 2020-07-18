Fotoğraflarıyla "Anadolu fotoğrafçılığı"nın yerleşmesine katkı sundu

Fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın, fotoğrafçıların sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Fotoğrafçılar, Anadolu'nun dört bir yanındaki, doğal alanların veya tarihi eserlerin güzelliklerini yansıtan fotoğraflarla toplumun dikkatini o bölgelere çekebilir, oraların korunması için duyarlılık oluşmasına katkı sağlayabilirler." dedi