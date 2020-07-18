Fotoğraflarıyla "Anadolu fotoğrafçılığı"nın yerleşmesine katkı sundu
Fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın, fotoğrafçıların sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Fotoğrafçılar, Anadolu'nun dört bir yanındaki, doğal alanların veya tarihi eserlerin güzelliklerini yansıtan fotoğraflarla toplumun dikkatini o bölgelere çekebilir, oraların korunması için duyarlılık oluşmasına katkı sağlayabilirler." dedi
Hayatının 48 yılını fotoğrafçılığa veren, Anadolu'nun dört bir yanını yansıtan fotoğraflarıyla yurt içinde ve dışında yüzlerce sergi açan, Türkiye'nin tanınmış fotoğraf sanatçılarından Hamit Yalçın, bu mesleğe bakış açısını AA muhabirine anlattı.