  • BIST
    110940
  • Dolar
    6,8460
  • Euro
    7,7181
  • Altın
    380,5040
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Balık tuttular, sosyal mesafe kuralına uydular
Fas, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliyeye başladı
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 94 kişi daha hayatını kaybetti
Kızılay'dan gece mesaisi!
Washington'da oturma eylemi
İzmir'de İHF Başkanı'nın otomobiline silahlı saldırı
Otomobilde uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındılar
Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Katar, DTÖ'nün raporunu memnuniyetle karşıladı
İlk kez bir oyun tedavide kullanılmak üzere reçeteyle satılabilecek
Libya Başbakanı Serrac'dan BM'ye 'Hafter'in savaş suçlarını belgelemek için teknik destek' çağrısı
Kocaeli'de trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu
Yemen'deki koalisyon güçleri Sana yakınlarında Husilerin kontrolündeki hava üssünü vurdu
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
Irak'ta bir günde en yüksek ölüm sayısı kayda geçti
İtalya'dan Libya'daki toplu mezarlara ilişkin soruşturma çağrısı
Banka ve telefon sözleşmeleri elektronik ortamda yapılabilecek
İran'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla Tahranlılar evlerine çekildi
Burdur'da 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri sürüyor
Fransa'da kovid-19 vaka sayısı 195 bini geçti
ABD'de 19. yüzyılda 2 bin siyahinin katledildiği 'linçlerin' kayıtlara geçmediği ortaya çıktı
Sudan'daki 286 Türk vatandaşı yurda getirildi

FOTO GALERİ

Kızılay'dan gece mesaisi!