Kızılay'dan gece mesaisi!

KAN VERMEK RAHATLATIYOR

Bağışçılardan Önder Önal ise kan vermenin kendisini rahatlattığını ifade ederek, "Fırsat buldukça kan veriyorum. Çok da rahatlatıyor. Kendimi daha dinç hissediyorum, verdikten sonra. Sağlık durumu iyi ise herkesin kan vermesini tavsiye ediyorum. Bu güne kadar hiç bir sıkıntı yaşamadım. Hatta iyi bile geldi" diye konuştu.