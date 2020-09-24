'Fındık timleri' göreve başladı!

Rakamlardan da anlaşılacağı üzere Ordu ili olarak ana ürünümüz fındıkta verim ve kaliteyi artırma noktasında emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan sonrası için de üreticilerimiz ve sektörün diğer temsilcileri ile birlikte yapacağımız çalışmalarla fındığın ilimiz ekonomisine olan katkısını daha da arttıracağız" diye konuştu.