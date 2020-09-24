Kan davalıları barıştırıyorlar!

Başlarında da bir başkan var. Bize barış için müracaat eden aileler, öncelikle bu komisyonumuza havale ediliyor. Komisyonumuzda üyeler arasında yer ve konumuna göre bir grup görevlendiriliyor ve o grup, ilgili ailelerle görüşmeler yapıyor. İkna ettikleri zaman barışa gidiyor. Kız kaçırma, kaza, yaralama gibi olayları çözmek biraz daha kısa sürüyor ama kan davaları uzun zamanımızı alıyor. Çünkü bu barışı sağlam bir zemine oturtmak için ailelerin bütün üyelerini ikna etmek lazım. Barıştan sonra tekrar bir husumetin oluşmaması adına çok detaylı bir şekilde çalışmalar yapılmaktadır. O yüzden ailenin içindeki bütün bireylerin ikna olması lazım. Aileler ikna edildikten sonra barış komisyonu bu durumu tören ve organizasyonlar komisyonuna havale ediyor ve barış töreni ile ilgili çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.