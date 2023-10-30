Filistinliler zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor
İsrail bombardımanı nedeniyle evlerinden olan Filistinliler zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor
İsrail bombardımanı nedeniyle evleri yıkılmış veya yaşadıkları bölgelerden ayrılmak zorunda kalan bazı Filistinli aileler, araba ve kurdukları çadırlarda yaşıyor.
Okul ve hastanelerde kalacak yer bulmayanlar, Han Yunus kentindeki sokak ve buldukları boş arazide kendi arabaları yada kurdukları derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.