Fenerbahçe'de Koç dönemi!
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapıldı.
Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, karşı karşıya geldi.
Açılan sandıklar sonucunda Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi.
Divan Başkanı Vefa Küçük, Ali Koç'un seçimi kazandığını açıkladı. Daha sonra Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın locasına gitti ve herkesle tokalaştı.
İŞTE ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ
"Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldi mi coşkulu, yeri geldi mi gergin bir kongreyi geride bıraktık. Bugün, yaklaşık 28 bin üyemiz oy kullandı. Bu bir rekordur.
Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Her yerde büyüğüz, burada da büyüklüğümüzü gösterdik."
AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR
"Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz."
"FENERBAHÇE ÇAĞI, BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR"
"Birkaç kez tekrar ettim, 'Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, bir kazananı olsun. O da Fenerbahçe olsun.' dedim. Şimdi bunu hep beraber gerçekleştirme zamanı. Artık Fenerbahçe çağı, bugünden itibaren başlıyor."
"Bizler, 'Hiçbir kulüpte olmayan bu dostluk' dizelerini sahipleniriz. Hem de artık sıkı sıkıya sahipleneceğiz."
"ARTIK DEĞİŞİM ZAMANI""Eminim ki Riva tarafında bu akşamki sonuçlardan memnun olmayan biri vardır. Artık değişim zamanı."
"FENERBAHÇE SAĞANAK YAĞMURUNA HERKES HAZIR OLSUN"
"Sesini yükseltenler, bize karşı güç gösterisi yapanlar çok iyi bilsinler ki, ağaçları büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun."
"Şimdi sen, ben değil; bizim için, Fenerbahçe için... Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe."
AZİZ YILDIRIM'DAN TEBRİK!
Aziz Yıldırım, Ali Koç ile birlikte kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım açıklamasında; "Sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık.
Ali Koç ve yanındaki arkadaşları inşallah Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Hepinizi seviyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biz de elimizden gelen desteği veririz." dedi.