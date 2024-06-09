Fenerbahçe'de Koç dönemi!

"FENERBAHÇE ÇAĞI, BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR"





"Birkaç kez tekrar ettim, 'Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, bir kazananı olsun. O da Fenerbahçe olsun.' dedim. Şimdi bunu hep beraber gerçekleştirme zamanı. Artık Fenerbahçe çağı, bugünden itibaren başlıyor."