Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
Giresun’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dün gece taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokaklarını adeta nehre çevirirken, selden geriye bu sabah araba ve çamur yığınları kaldı.
Giresun'da merkeze bağlı Duroğlu Beldesinde aşırı yağışların ardından Aksu Deresi'nin taşması sonucu belde merkezindeki işyerlerinde hasar oluştu.
Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı.
Dereli ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu.
İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi’nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü.
Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 2 metreye kadar su baskınları yaşandı.
Gece boyunca selin etkili olduğu ilçede gün ağarınca selin geriye bıraktığı moloz, taş, odun ve sürüklediği araçlar ile balçık kaldı.
Milyonlarca lira zararın olduğu ilçe adeta balçık tarlasına dönerken, o anlar havadan görüntülendi.
SELDE BİR UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5’i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldukları bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında bir uzman çavuşun cansız bedenine ulaşıldı.
Giresun’a gelerek AFAD İl Müdürlüğü’nde yetkililer ile bir afet değerlendirme toplantısı yapan Bakan Süleyman Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü bilgisini vermişti. Bölgede kayıp jandarma personeline yönelik sabah saatlerinde itibaren başlatılan arama çalışmalarında bir jandarma uzman çavuşun toprak altındaki aracın içinde cansız bedeni ile karşılaşıldığı öğrenildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan acı olayı “Maalesef Tirebolu-Doğankent yolu üzerinde Doğankent’e giderken bir jandarma aracımız içinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç yolun 12. km’sinde bir menfezde maalesef suların içine gömülü kaldı.
Arama kurtarma timlerimiz orada aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar. Bir iş makinesi ve bir operatör de maalesef kayıp. Yani Tirebolu-Doğankent yolunda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ve menfezin üstünden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız bir de operatörümüz kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor” diyerek basın toplantısında duyurmuştu.