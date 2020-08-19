Feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü: 30 kişi yaralandı

Kazanın otobüsteki yolcuların büyük kısmının uyuduğu sırada yaşandığını anlatan Kaloğlu, "Otobüs sağa sola savruluyordu. Devrilecek korkusu ile bir yerlere tutunduk. Herkes yere düştü. Önümde oturan bayanlar vardı, onlara müdahale etmeye çalıştık. Alanya'dan Bursa'ya gidiyorduk. Her şey bir anda oldu, çok şükür can kaybı yaşanmadan atlattık." diye konuştu.