Fazlası böbreklere zarar!

ET







Hayvansal proteinler metabolize edilmesi zor olabilir. Bu nedenle çok fazla et yemek böbreklerinizde sorun çıkarabilir. Hayvansal proteinler açısından zengin bir beslenme de böbrek taşlarının oluşmasına neden olabilir. Et, böbrek taşlarının yaygın nedenlerinden biri olan ürik asit üretimini uyarır.