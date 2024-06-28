Fazlası böbreklere zarar!
Ne yazık ki bazı gıdalar aşırı tüketildiği zaman vücuda pekte hoş etkileri olmaz. Özellikle de böbreklere...
Böbrekler vücudumuzda önemli rollere sahip. Onlara iyi bakmak ise bizim görevimiz.
Böbreklerimizi sağlıklı tutmak için yapacağımız ilk şey düzenli beslenme. Her şeyde aşırıya kaçılmayacağı gibi bu besinlerde de aşırıya kaçılmaması gerek.
İşte aşırı tüketmemiz gereken 7 zararlı yiyecek...
MUZ
Böbrek şikayetleriniz varsa muzdan kaçınmanızı öneririz. Yüksek potasyum içeren muz, böbrekleri sağlıklı çalışmayan kişilere zararlı olabilir.
TUZ
Herkese zarar tuz, böbreklerin de düşmanı... Her şeye tuz atmak yerine günde bir çay kaşığı tuzun size yeteceğini biliyor muydunuz? Çok fazla tuz tüketmek aşırı sodyuma yol açar.
Bu da böbreklerin daha fazla çalışmasını sebebiyet verir. Böbrekler su tutar ve yüksek tansiyon rahatsızlığına yakalanmanız kaçınılmaz olur. Bu sebeple yemeklerinizi tuz yerine baharatlarla destekleyebilirsiniz.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Vitamin açısından zengin olmasına rağmen süt, yoğurt, peynir vb. gıdalar yarardan çok zarara neden olabilir. Yüksek fosfor içeren bu besinlerden böbreklerinizin sağlığı için uzak kalmanızda fayda var.
TAM BUĞDAY EKMEK
Beyaz ekmek mi yoksa tam buğday ekmek mi sağlıklı dendiğinde aklınıza tabi ikinci şık geliyor. Yüksek fosfor ve potasyum içeren tam buğday ekmeği sağlıklı ve besleyicidir ama...
Böbrek sorunu olan kişiler tarafından tüketildiğinde pekte hoş sonuçlar olmaz.
PORTAKAL VE PORTAKAL SUYU
C vitamini bakımından zengin kalori bakımından düşük olan portakal ve portakal suyu ayıca yüksek miktarda potasyum içerir.
Özellikle böbrek rahatsızlığınız varsa portakal ve portakal suyu tüketiminizi sınırlandırmanızda fayda var.
AVOKADO
Her ne kadar popüler olsalar da böbrek hastalığınız varsa uzak durmanız gereken ilk besin avokadodur. Yüksek potasyum içeren avokado tüketmek böbrekleriniz için tehlikeli olabilir.
ET
Hayvansal proteinler metabolize edilmesi zor olabilir. Bu nedenle çok fazla et yemek böbreklerinizde sorun çıkarabilir. Hayvansal proteinler açısından zengin bir beslenme de böbrek taşlarının oluşmasına neden olabilir. Et, böbrek taşlarının yaygın nedenlerinden biri olan ürik asit üretimini uyarır.