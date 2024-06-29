Günde bir bardak ile fit vücut!
Kilo vermenin bu kadar basit olduğunu tahmin edemezdiniz. Öncelikle fazla kilolarınızdan kurtulmak için hareketli yaşamı benimsemeniz ve buna göre bir düzen oluşturmanız gerekiyor.
Sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmak artık sandığınız kadar zor değil.
Düzenli bir beslenme ve egzersiz programının yanı sıra kilo vermenizi kolaylaştıracak bir sır daha biliyoruz.
İşte fazla kilolarından şikayetçi olanlar için o mucizevi yöntem...
Malzemeler:
Elma sirkesi
Bal
İçme suyu
Yapılışı:
Öncelikle bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı elması sirkesi, 1 tatlı kaşığı bal ve bir bardak su ekleyerek karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı her sabah aç karnına tüketiniz.
İçeriğinde asetik asit olan elma sirkesi, her sabah aç karnına tüketildiğinde tokluk hissini arttırarak metabolizmayı hızlandırır.
ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI
Kalp sağlığı: Araştırmalara göre düzenli olarak elma sirkesi tükettiğinizde kalp sağlığınıza iyi gelebileceği tespit edilmiştir.
Kilo kontrolü: Tokluk hissini arttıran elma sirkesi, metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olur.
Kan şekeri dengeleme: Tüketildiği takdirde kan şeker seviyesini düzenleyeceği tespit edilen elma sirkesi ayrıca insülin hassasiyetini arttırabilir.