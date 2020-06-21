Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

"TAM ÖNÜMDE OLDU, AZ DAHA EZİYORDUM"

Kazayı görerek yardıma koşan Ahmet Emin Taştan, "Ben 60 kilometre hızla gidiyordum. Beyaz bir araç birden araya girmek için el frenini çekti. Arkadaş da arkadan ona çarptı. Allah'tan çok hızlı gitmiyordum, hemen el frenini çektim, durdum. Az daha eziyordum. Geldim yerden kaldırdım" şeklinde konuştu.