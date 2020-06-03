ABD'de sular durulmuyor! Yağmacılar, emekli polisi öldürdü
ABD’de siyahi George Floyd’un öldürülmesinin ardından başlayan olaylar giderek şiddetini artırıyor. Ülkenin St.Louis kentinde yağmacılar bir mağazayı korumaya çalışan emekli polis David Dorn’u öldürdü. ABD Başkanı Donald Trump da, Dorn’un hayatını kaybetmesini kınadı.
Beyaz Saray önünde de gerçekleştirilen eylemler ülke geneline yayıldı.
İsyan ateşine dönen protestolarda mağazalar yağmalanıyor. Bu kez dehşete düşüren haber, ABD'nin St.Louis kentinden geldi.
St.Louis'deki bir mücevher mağazasını yağmacılara karşı korumaya çalışan emekli polis David Dorn yağmacılar tarafından vurularak öldürüldü.
Emekli polisin, arkadaşına ait olduğu öğrenilen dükkanın, yağmacılar tarafından soyulmasını engellemeye çalışırken sabaha karşı 02.30 sularında öldürüldüğü ortaya çıktı.
Polisin eşi Ann Marie Dorn, kaldırımda cansız bedeni bulunan kocası Dorn'un, dükkanların alarmlarının devre dışı kalması nedeniyle zaman zaman mağazayı kontrol etmeye gittiğini söyledi.
David Dorn’un öldürülme anlarının, sosya lmedya platformu Facebook üzerinden canlı yayınlandığının ortaya çıkması, deprem etkisi yarattı.
Polis, mağazanın önündeki kaldırımda hayatını kaybeden 77 yaşındaki emekli polisin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
Şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılamadığını aktaran polis, Dorn’un ölümüne ilişkin zanlıların yakalanmasına yardımcı olanlara 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.