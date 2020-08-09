Eyüpsultan'da üst geçit çöktü! Yol trafiğe kapandı

Eyüpsultan Hasdal Otoyolu’ndaki Hasdal Kışlasının önündeki üstgeçit henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı. Kışla duvarının da zarar gördüğü olayda ekipler uzun kuyruğun oluştuğu yoldaki araçları çevirmeye başladı.