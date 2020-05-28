Eyüpsultan'da camiler ibadete hazır

Cuma namazının kılınacağı Eyüpsultan Meydanı, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından köpüklü sularla yıkanırken dezenfeksiyon ekibi ise ilaçlama çalışması yaptı. Eyüpsultan Camii’nin içinde de detaylı bir temizlik çalışması yapılıp dezenfekte edildi. Ayrıca sosyal mesafenin tam olarak sağlanabilmesi için meydanda bulunan banklar Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı.Eyüpsultan Camii’nin yanısıra Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan camilerin bahçelerinde ve içlerinde dezenfeksiyon işlemi yaptı.