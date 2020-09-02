Anneden şaşırtan istek! Oğlu için elektronik kelepçe istedi

“GÖZÜM SÜREKLİ ÜSTÜNDE”



Çocuğunun kaçma alışkanlığına son vermek için doktor doktor gezdiklerini anlatan Saniye Altuntaş, doktorlar tarafından birçok teşhiste bulunulduğunu ve buna karşın ilaçlar kullanmasına rağmen durumun düzelmediğini söyledi. Altuntaş, “Sorunu çözemiyoruz. Doktora götürdüğümde de sakinleştirici veriyorlar. İlk başta hiperaktif dikkat dağınık bozukluğu dediler o ilaçları kullandık. Bursa’ya götürdüm. ‘İnternet bağımlılığı var’ dediler. Doktorumuz, ‘kendisi de çaba gösterecek kendisi de uğraşacak bir tek ilaçla olacak bir şey değil’ dedi. Beyninde tıkanıklık olabilir diye filmini çektiler bir şey çıkmadı. Yanıma alıp konuştum, ağladım, sarıldım ama bir şey söylemiyor. ‘Niye gidiyorsun diyorum’, ‘Bir daha yapmayacağım’ diyor ama bundan öncekilerde de aynı şeyleri söylemişti. Hala tedirginiz gider diye gözüm sürekli üstünde. Az önce gözümün önünden kayboldu, ‘buradayım’ dedi, biraz rahatladım" ifadelerini kullandı.