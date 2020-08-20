Ev arkadaşları arasında kanlı kavga!

İzmit'te birlikte alkol alırken kavga eden ev arkadaşları A.C. (24) ile Azeri uyruklu Y.K. (23), birbirlerini bıçakladı. Ağır yaralı halde yaklaşık 15 metre sürünüp sokağa çıkan A.C. ile Y.K., farklı hastanelerde tedaviye alındı.