Esenyurt'ta polis ve panelvan hırsızları arasında film gibi kovalamaca

‘’ Polis ekiplerinin siren sesini duydum ve cama çıktım. Çalıntı araba tepelik alandan aşağıya doğru geliyordu. Ben 3 kişi gördüm, araba ilerleyerek tellere çarptı ve durdu. Daha sonra 3 kişi kaçtı ve polis arkalarından 3-4 el ateş açtı. Şüpheliler buradan yayan olarak kaçtılar.