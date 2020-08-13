Mahallede çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

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Valilik'ten yeni karar: Trabzon'da düğünlere koronavirüs tedbiri
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Bursa'da saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen DEAŞ'lı terörist yakalandı
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