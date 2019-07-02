Son dakika erken emeklilik için 3 fırsat! Yıpranma hakkı askerlik ve doğum borçlanması ile erken emekli nasıl olunur?
Erken emeklilik ülkemizde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Uzun yıllar üretim ekonomisine farklı sektörlerden katkı sunan vatandaşlar prim ve yaş şartını doldurduktan sonra SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı üzerinden emekli olarak maaşa bağlanıyor. Bir an önce emekli olarak maaş almak isteyen vatandaşlar SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı erken emeklilik şartlarını araştırıyor
Ülkemizde prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar ve yaş şartı nedeniyle emekli olamayanlar şeklinde iki büyük dilim bulunuyor. Yaş şartını tamamlamış ancak prim eksiğini yerine getirememiş olanlar için birçok fırsat bulunuyor. Bunların başında yıpranma hakkı geliyor. Yıpranma hakkının yanı sıra askerlik borçlanması ve doğum borçlanması da erken emeklilik için büyük avantaj sağlıyor. Özellikle kadınlar doğum borçlanması ile 6 yıl erken emekli olabiliyor. Erkekler ise askerlik borçlanması sayesinde 1 yıl kazanabiliyor. Peki, yıpranma hakkı, askerlik ve doğum borçlanması ile erken emekli nasıl olunur?