Son dakika erken emeklilik için 3 fırsat! Yıpranma hakkı askerlik ve doğum borçlanması ile erken emekli nasıl olunur?

Ülkemizde prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar ve yaş şartı nedeniyle emekli olamayanlar şeklinde iki büyük dilim bulunuyor. Yaş şartını tamamlamış ancak prim eksiğini yerine getirememiş olanlar için birçok fırsat bulunuyor. Bunların başında yıpranma hakkı geliyor. Yıpranma hakkının yanı sıra askerlik borçlanması ve doğum borçlanması da erken emeklilik için büyük avantaj sağlıyor. Özellikle kadınlar doğum borçlanması ile 6 yıl erken emekli olabiliyor. Erkekler ise askerlik borçlanması sayesinde 1 yıl kazanabiliyor. Peki, yıpranma hakkı, askerlik ve doğum borçlanması ile erken emekli nasıl olunur?