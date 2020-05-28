"Her kadın cinayetinde o acıyı yaşıyoruz"

Merve ve arkadaşı Ekim'i katleden caninin hırsızlık, nitelikli yağma, tehdit, şantaj, resmi evrakta oynama gibi 11 ayrı suç dosyası var. Muğla'daki caninin de 14 suç kaydı var. Bunların artık bitmesi lazım. Bu suç makineleri ile bir arada aynı toplumda yaşamak istemiyoruz. Biz kızımızı kaybettik. En ağır cezayı alsa da bizim kızımız geri gelmeyecek. Elbette ki adalet tecelli edecek. Ancak, biz istiyoruz ki, başka Merveler, başka Zeynepler ve Cerenler ölmesin. Bunun için adaletin hızlı ve etkin bir şekilde işlemesini istiyoruz. Bu toplumda insanlar huzur ve güven içerisinde korkmadan yaşamalarını istiyoruz. Bu ruh hastası insanların, psikopatların ve suç makinelerinin toplumdan soyutlanması gerekiyor. Bunlarla aynı atmosferde aynı havayı teneffüs etmek istemiyoruz" diye konuştu.