Engin Altan Düzyatan'ın baldızı isyan etti: Evine sokmuyor!
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'da görüntülendi. Aslışah Alkoçlar, Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan açıklamalarıyla dikkat çekti.
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'da basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Yakın zamanda açılmayı amaçlayan sağlıklı yaşam mekanını denetlemeye gelen Alkoçlar, koronavirüs sebebiyle kapatmak zorunda kaldığı dükkanını temmuz ayında açacağını söyledi.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alkoçlar, dükkanı için "Ben şimdi açmıyorum. Hala çok riskli buluyorum. Temmuz'da açacağım. Açmadan önce bir denetim istedim" açıklamasını yaptı.
Ablası Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan'ın koronavirüs salgını süresince evlerinden çıkmadığını ileten Alkoçlar, ablasının kendisini dahi eve almadığını söyledi.
27 yaşındaki Aslışah Alkoçlar, konuyla ilgili şunları söyledi:
''Ablamı çok özledim. Onunla görüşemiyoruz. Çok korkuyorlar. Yaklaşık iki aydır hiç evden çıkmadılar. Beni de eve kabul etmiyorlar.''
''Ormanda motosiklet sürüyorum diye sürekli test yaptıyorum ama 'Hayır, gelemezsin eve' diyor. Çok özledim onları.''
Kaan Demirağ ile yeni bir aşka yelken açan Aslışah Alkoçlar, ilişkisi hakkındaki sorulara ise, "Zaten birbirimizi tanıyorduk. Şu anlık çok iyi gidiyor" şeklinde yanıt verdi.
PEKİ, ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?
Aslışah Alkoçlar, 1993 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit’in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar’ın kızıdır. Babası Ender Alkoçlar'dır. Neslişah adında ablası vardır. Babasının Uludağ'da oteli vardır.
15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda Milli sporcu olmayı başaran Aslışah, Londra’da ekonomi üzerine eğitim almıştır.
1.73 boyunda olan Alkoçlar, Alaçatı’da bir butik otel işletmeye başlayarak bu işle meslek hayatına ilk adımını atmıştır.