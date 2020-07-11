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Ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha toprağa verildi
İtalya'dan "Srebrenitsa soykırımı" açıklaması
Ve beklenen haber geldi... Ayasofya'nın ibadete açılması Rumları rahatsız etti!
Sokak ortasında önce sevgilisini sonra kendini vurdu
Karaman'da 'Ayasofya Camii' için şükür duası yapıldı
Bakan Karaismailoğlu: Yılların sorunları bir bir bitiyor
Bakanlıktan engelli yolcu taşımaları ile ilgili açıklama
Ayasofya'ya ibadet yolu açılmasına büyük ilgi
Reşit olamayan çocukları taciz eden Fransız yakalandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Kayseri'de, 'sarıkız' cinsi örümcek tedirginliği
"Teslim olun' çağrısına ateşle karşılık verdiler"
2. El araçlar için kritik karar!
Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla yurt dışından getirildi
Ayasofya nın önünde namaz kılındı
Dikkat çeken Ayasofya yazısı: Sebebi sadece biziz!
Başkan Erdoğan'a sunuldu... Ayasofya'da ilk namaz böyle kılınacak
Çeyrek asır geçse de Srebrenitsa Katliamı unutulmadı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 720 bini geçti
Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Tatilciler çadırı tercih etti, sahiller çadır kente döndü
Süper Lig'de 'Antalya derbisi' heyecanı
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden 'Ayasofya' açıklaması

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Reşit olamayan çocukları taciz eden Fransız yakalandı