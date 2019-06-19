Emekliye ikinci maaş nasıl alınır başvuru şartları nedir? SSK Bağkur emeklisi çift maaş alma yolu açıklandı

Yargıtay geçtiğimiz haftalarda, önemli bir karara imza atarak, hem anneden hem de babadan yetim aylığı alan bir kişinin maaşlarından birini kesen ve öncesinde de ödenen parayı tahsil etmek isteyen Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) haksız buldu ve anneden ve babadan yetim aylığı alınabileceğine hükmetti. Bu karar emsal olur mu bilmiyoruz, çünkü geçmişte de Yargıtay, SSK’lı kocadan ve babadan aynı anda dul ve yetim aylığı alınmasına yönelik talebi reddetmişti. Ama Yargıtay’ın son kararı, kimlerin, nasıl çift maaş alabileceği konusunu gündeme getirdi. Peki emekliye ikinci maaş nasıl alınır başvuru şartları nedir? SSK Bağkur emeklisi çift maaş alma yolu nedir işte tüm detaylar