Emekliye her ay enflasyon farkı! Memur ve emekliye toplu sözleşme müjdesi!

Milyonlarca memur ve emekliye toplu sözleşme müjdesi geldi. Memur ve Emekliye toplu sözleşme müjdesi geldi. Memurlar için Ağustos'ta kurulacak toplu sözleşme masasında emeklilere ilişkin talepler de masaya yatırılacak. Ayda 361 TL aile yardımı, ikramiye artışı ve her ay enflasyon farkı gibi talepler karara bağlanacak. Ağustos'ta memurlar için yapılacak toplu sözleşmede emeklilere ilişkin talepler de karara bağlanacak. Peki, her ay enflasyon farkı verilirse emekli maaşları ne kadar olacak?