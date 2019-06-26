Emekliye 3'lü kazanç! Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli için bu yaz kazançlı geçiyor. Ramazan Bayramı öncesinde tüm emekliler biner lira ikramiyesine kavuşmuştu. Ancak kazanımlar bununla sınırlı kalmayacak, emeklilerinin kazanç hanesine yenileri eklenecek. Promosyon almamış olan emeklilere de bin liraya varan ek gelir imkanı var. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak? Emeklinin Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?