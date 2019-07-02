Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kurlu'nun zam oranı

Milyonlarca emekli Temmuz zammını yarın öğrenecek ve bu ay içerisinde cebine koyacak. Tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur'lu emeklinin gelirinde 333 liraya kadar artış olacak. Peki, hem 5 aylık enflasyona hem de tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur'luların ek ödeme dahil taban ve tavan maaşları ne kadar olacak? Emeklinin Temmuz zammıyla birlikte maaşlar ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...